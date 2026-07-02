Експосадовця Генпрокуратури судитимуть у справі про понад 641 млн грн збитків державі

Перед судом постане колишній заступник начальника департаменту Генеральної прокуратури, якого НАБУ і САП обвинувачують у пособництві у зловживанні службовим становищем одному з керівників Державної фіскальної служби.

Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, дії фігурантів призвели до того, що бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафи на суму понад 641 млн грн.

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Слідство встановило, що до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків звернувся один із суб’єктів господарювання.

Перший заступник голови ДФС, який відповідав за ухвалення рішень за результатами розгляду таких скарг, в інтересах цього суб’єкта господарювання не підписав відповідний проєкт рішення у встановлений строк.

За версією слідства, реалізації цієї схеми посприяв обвинувачений експосадовець Генпрокуратури. В останній день строку розгляду скарги він витребував усі матеріали перевірки скаржника.

Це дозволило високопосадовцю фіскального органу послатися на відсутність документів як на причину неможливості ухвалення рішення.

У результаті скаргу автоматично задовольнили, а держава втратила можливість стягнути податки та штрафи на понад 641 млн грн.

У січні 2026 року колишньому посадовцю Генеральної прокуратури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Йдеться про пособництво у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У НАБУ також нагадали, що у жовтні 2025 року ВАКС уже ухвалив вирок стосовно колишнього посадовця ДФС у цій справі.