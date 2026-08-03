На Житомирщині тривала спека пошкодила трасу М-07: рух ускладнено

У патрульній поліції закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.

Через спеку асфальт деформувався та піднявся, утворивши небезпечну перешкоду для транспортних засобів.

Про це повідомили в патрульній поліції Житомирської області .

На Житомирщині через тривалу високу температуру повітря деформувалося дорожнє покриття на трасі Київ — Ковель — Ягодин. Рух транспорту ускладнено в обох напрямках.