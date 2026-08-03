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        На Житомирщині тривала спека пошкодила трасу М-07: рух ускладнено

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2026 09:40
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        На трасі Київ — Ковель через спеку деформувався асфальт / Фото: скриншот
        На трасі Київ — Ковель через спеку деформувався асфальт / Фото: скриншот

        На Житомирщині через тривалу високу температуру повітря деформувалося дорожнє покриття на трасі Київ — Ковель — Ягодин. Рух транспорту ускладнено в обох напрямках.

        Про це повідомили в патрульній поліції Житомирської області.

        Пошкодження виникло на 125-му кілометрі автодороги М-07 поблизу села Йосипівка.

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        Через спеку асфальт деформувався та піднявся, утворивши небезпечну перешкоду для транспортних засобів.

        На цій ділянці запровадили тимчасову схему руху. Водії об’їжджають пошкоджену частину дороги узбіччям.

        У патрульній поліції закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.


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