На Житомирщині тривала спека пошкодила трасу М-07: рух ускладнено

На Житомирщині через тривалу високу температуру повітря деформувалося дорожнє покриття на трасі Київ — Ковель — Ягодин. Рух транспорту ускладнено в обох напрямках.
Про це повідомили в патрульній поліції Житомирської області.
Пошкодження виникло на 125-му кілометрі автодороги М-07 поблизу села Йосипівка.
Через спеку асфальт деформувався та піднявся, утворивши небезпечну перешкоду для транспортних засобів.
На цій ділянці запровадили тимчасову схему руху. Водії об’їжджають пошкоджену частину дороги узбіччям.
У патрульній поліції закликали водіїв враховувати обмеження під час планування поїздок.