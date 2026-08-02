Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок атак на Дніпропетровщину

Упродовж 2 серпня російські війська понад 40 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, а також Покровська, Марганецька й Томаківська громади. Пошкоджено підприємства, магазини, багатоквартирний будинок та автомобілі.
До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 60-річну жінку. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську, Шахтарську, Покровську та Раївську громади. Пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.
Внаслідок ударів у районі загинули двоє людей.