Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок атак на Дніпропетровщину

У Греції зіткнулися два пожежні гелікоптери під час гасіння масштабної пожежі

СБС за чотири доби уразили чотири російські НПЗ і термінал “Тамань”

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 60-річну жінку. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, а також Покровська, Марганецька й Томаківська громади. Пошкоджено підприємства, магазини, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Упродовж 2 серпня російські війська понад 40 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.