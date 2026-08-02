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        Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок атак на Дніпропетровщину

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 20:48
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        Росія понад 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Росія понад 40 разів атакувала два райони Дніпропетровщини / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Упродовж 2 серпня російські війська понад 40 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

        Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, а також Покровська, Марганецька й Томаківська громади. Пошкоджено підприємства, магазини, багатоквартирний будинок та автомобілі.

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        До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 60-річну жінку. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

        У Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську, Шахтарську, Покровську та Раївську громади. Пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.

        Внаслідок ударів у районі загинули двоє людей.


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