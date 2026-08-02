Росіяни атакували Миколаїв і Снігурівську громаду: поранене подружжя

Уранці 2 серпня російські війська атакували безпілотниками Миколаїв і Снігурівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомила поліція Миколаївської області.
У Снігурівській громаді поранення отримали 66-річний чоловік та його 63-річна дружина, які перебували на території свого домоволодіння.
Постраждалих бригади екстреної медичної допомоги доставили до лікарні.
У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено вікна, дах, двері та стіни навчального закладу. На подвір’ї загорівся припаркований автобус. Пожежу ліквідували рятувальники.
Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають речові докази в межах кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.