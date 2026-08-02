        Кримінал

        Росіяни атакували Миколаїв і Снігурівську громаду: поранене подружжя

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 14:29
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        Уранці 2 серпня російські війська атакували безпілотниками Миколаїв і Снігурівську громаду. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

        Про це повідомила поліція Миколаївської області.

        У Снігурівській громаді поранення отримали 66-річний чоловік та його 63-річна дружина, які перебували на території свого домоволодіння.

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        Постраждалих бригади екстреної медичної допомоги доставили до лікарні.

        У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено вікна, дах, двері та стіни навчального закладу. На подвір’ї загорівся припаркований автобус. Пожежу ліквідували рятувальники.

        У Миколаєві дрон пошкодив навчальний заклад і спричинив пожежу / Фото: Нацполіція

        Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають речові докази в межах кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.


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