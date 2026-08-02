        Кримінал

        На Львівщині внаслідок наїзду Volkswagen Golf загинув житель Харкова

        Віктор Алєксєєв
        2 Серпня 2026 11:30
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        У Самборі Volkswagen Golf на смерть збив жителя Харкова / Фото: Нацполіція
        У Самборі Volkswagen Golf на смерть збив жителя Харкова / Фото: Нацполіція

        У Самборі Львівської області автомобіль Volkswagen Golf збив 47-річного жителя Харкова. Чоловік загинув на місці події.

        Про це повідомила поліція Львівської області.

        Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 серпня близько 01:25 на вулиці Чорновола.

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        За попередніми даними правоохоронців, 20-річний місцевий житель, який перебував за кермом Volkswagen Golf, здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

        Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

        Триває досудове розслідування.


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