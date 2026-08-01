В Україні 2 серпня очікується сильна спека, на заході — дощі

У неділю, 2 серпня, в Україні переважатиме спекотна та суха погода. Водночас у західних областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вдень становитиме +29…+34°, а на заході місцями підніметься до +35…+37°, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Уночі синоптики прогнозують від +14° до +21°. На більшій частині території країни опадів не передбачається.

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Вдень у більшості західних областей місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, спекотна погода утримається в Україні й на початку наступного тижня. 3–4 серпня у західних та більшості південних областей місцями також очікується до +35…+37°.