        Суспільство

        В Україні 2 серпня очікується сильна спека, на заході — дощі

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 21:13
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        Пляж в Аркадії / Фото: Новини.LIVE
        Пляж в Аркадії / Фото: Новини.LIVE

        У неділю, 2 серпня, в Україні переважатиме спекотна та суха погода. Водночас у західних областях очікуються короткочасні дощі та грози.

        Температура повітря вдень становитиме +29…+34°, а на заході місцями підніметься до +35…+37°, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        Уночі синоптики прогнозують від +14° до +21°. На більшій частині території країни опадів не передбачається.

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        Вдень у більшості західних областей місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

        За прогнозом Укргідрометцентру, спекотна погода утримається в Україні й на початку наступного тижня. 3–4 серпня у західних та більшості південних областей місцями також очікується до +35…+37°.


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