Трампа і Путіна зобразили парою, що цілується, на параді в Амстердамі

На традиційному параді човнів Canal Parade в Амстердамі показали композицію з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в образі пари, що цілується.

Інсталяція під назвою The Kissing Couple стала одним з учасників параду, який відбувся 1 серпня в межах WorldPride 2026, повідомляє офіційний сайт Pride Amsterdam.

Автори композиції взяли за основу відомий нідерландський сувенір із фігурками закоханої пари. У новій інтерпретації їх замінили Трамп і Путін — політики, які, за словами організаторів, багато в чому уособлюють роз’єднаність.

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«Що станеться, якщо застосувати цей глибоко нідерландський символ любові та єднання до людей, які багато в чому символізують розкол?» — пояснили творці інсталяції.

Вони наголосили, що прагнули не стільки спровокувати глядачів, скільки на мить позбавити владу її звичного ореолу та показати щось людське. Композиція мала нагадати, що справжнє зближення починається не з політичних систем і силових блоків, а з готовності людей бачити одне одного.

Проєкт створили Йорді Вос та Ерік Брудер. Їхня команда взяла участь у Canal Parade вчетверте. У 2025 році її човен Liefdessoldaten здобув перше місце в номінації за найкращу композицію.

Цьогорічний парад став центральною подією WorldPride в Амстердамі. Каналами міста пройшли 80 прикрашених човнів, а заходи відбувалися під гаслом «UNITY» («Єдність»). Проведення фестивалю також приурочили до 25-річчя першого у світі офіційно зареєстрованого одностатевого шлюбу в Нідерландах. За парадом спостерігали сотні тисяч людей.