У приміщенні ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця

Уранці 1 серпня у службовому приміщенні територіального центру комплектування у Мостиськах на Львівщині виявили військовослужбовця без ознак життя.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

За інформацією установи, військового виявили близько 7:30 у приміщенні першого відділу Яворівського районного ТЦК та СП.

Реклама

Реклама

На місці працюють правоохоронці, які проводять слідчі дії. Попередньо подію кваліфікували як самогубство. Остаточні обставини та причини смерті встановлюються.

За наказом начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування. Його проводить відповідна комісія.