Напав на 15-річну дівчину, зґвалтував та відібрав телефон: на Черкащині затримали чоловіка

На Черкащині взяли під варту 52-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини та пограбуванні.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у ніч проти 25 липня неповнолітня поверталася додому в одному із сіл Черкаського району. Дорогою на неї напав чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після нападу він зґвалтував дівчину та забрав мобільний телефон.

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Потерпілій вдалося вирватися та дістатися додому. Вона розповіла про подію батькам, які звернулися до правоохоронців.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ювенальні прокурори Черкаської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої та грабежі.

Слідчі дії за участю потерпілої проводять у центрі захисту та соціально-психологічної допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали його свідками. Установа працює за моделлю «Барнахус», що передбачає проведення необхідних процедур у дружньому до дитини середовищі.