Знущання тривали півтора року: жителя Львівщини судитимуть за зґвалтування власної доньки

44-річного жителя Мостиського району Львівської області обвинувачують у зґвалтуванні власної неповнолітньої доньки. Чоловік вчиняв сексуальне насильство щодо дитини протягом півтора року.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що матір дівчини була позбавлена батьківських прав, тому дитина проживала разом із батьком та молодшою сестрою. Чоловіка раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

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За даними правоохоронців, перший встановлений епізод стався у 2024 році, коли дівчині було 15 років. Після вступу до училища та переїзду до гуртожитку злочинні дії не припинилися.

Про зґвалтування дівчина повідомила куратору навчального закладу. Після цього кураторка зв’язалася зі старшою сестрою студентки, яка звернулася до поліції.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного. За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До суду скеровано обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.