Футболіста ПСЖ Ашрафа Хакімі судитимуть у Франції у справі про зґвалтування

Французький суд підтвердив, що марокканський футболіст Ашраф Хакімі постане перед судом у справі про зґвалтування. Про це повідомляє France 24.

27-річний захисник французького ПСЖ і капітан збірної Марокко заперечує звинувачення. У дописі в X Хакімі заявив, що “з нетерпінням чекає” на судовий процес, який, за його словами, нарешті дозволить йому висловитися.

Справа стосується подій лютого 2023 року. Тоді 24-річна жінка звернулася до поліції в департаменті Валь-де-Марн на південний схід від Парижа із заявою проти футболіста.

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Дата початку процесу в кримінальному суді департаменту О-де-Сен поки не оголошена.

Адвокатка Хакімі Фанні Колен заявила, що це рішення було очікуваним і “не означає, що він винен у чомусь”. За її словами, футболіст і надалі дотримується своєї лінії захисту.

Адвокатка заявниці Рашель-Флор Пардо сказала, що рішення суду принесло її клієнтці “полегшення і надію”.

За даними France 24, жінка стверджує, що познайомилася з Хакімі в Instagram у січні 2023 року, після чого приїхала до нього додому на таксі, яке замовив футболіст.

Уперше публічно коментуючи справу для Mediapart, жінка під псевдонімом Жанна заявила, що хоче судового процесу, щоб “захистити себе і бути почутою”.