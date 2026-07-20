Родрі отримав “Золотий м’яч”, Мбаппе — “Золоту бутсу”: як пройшли закриття та нагородження ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року завершився масштабною церемонією та нагородженням переможців на стадіоні в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Збірна Іспанії після перемоги над Аргентиною з рахунком 1:0 отримала золоті медалі, а капітан команди Родрі підняв Кубок світу.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Перед фіналом організатори провели концертну церемонію закриття. На сцені виступили Post Malone, Ніколь Шерзінгер, Роббі Вільямс і Лаура Паузіні, а Дженніфер Гадсон виконала гімн Сполучених Штатів. Перед початком матчу до глядачів також звернувся актор Том Круз.

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Окремою частиною програми стало перше в історії чемпіонатів світу офіційне шоу в перерві фіналу. Одинадцятихвилинний виступ об’єднав Мадонну, Шакіру, BTS, Джастіна Бібера та інших артистів. У програмі також брали участь Burna Boy, диригент Густаво Дудамель, Нью-Йоркський філармонічний оркестр і дитячий хор PS22.

Після завершення фіналу на поле винесли нагороди та Кубок світу. Президент США Дональд Трамп разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно вручали медалі футболістам збірних Аргентини та Іспанії, після чого головний трофей передали капітану чемпіонів Родрі.

Іспанські футболісти також здобули три з чотирьох головних індивідуальних нагород турніру:

«Золотий м’яч» найкращому гравцеві ЧС-2026 — Родрі;

— Родрі; «Золота рукавичка» найкращому воротареві — Унаї Сімон;

— Унаї Сімон; нагорода найкращому молодому гравцеві — Пау Кубарсі;

— Пау Кубарсі; «Золота бутса» найкращому бомбардиру — Кіліан Мбаппе, який забив 10 м’ячів.

Фінальний матч завершився перемогою Іспанії над Аргентиною з рахунком 1:0. Вирішальний гол Ферран Торрес забив на 106-й хвилині овертайму, принісши іспанцям другий чемпіонський титул в історії.

ЧС-2026 став першим чемпіонатом світу за участю 48 збірних. Турнір приймали США, Канада та Мексика, а фінал відбувся 19 липня на стадіоні New York New Jersey Stadium.