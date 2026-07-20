Російський удар повністю знищив склад WOG: у компанії попередили про можливі перебої

Унаслідок російського удару повністю знищено склад мережі автозаправних комплексів WOG. Люди не загинули, однак компанія зазнала значних матеріальних і фінансових втрат.

Про це повідомив генеральний директор WOG Андрій Пивоварський.

«Складу у нас більше немає. Матеріальні та фінансові втрати — значні. Але найголовніше — жодна людина не загинула. Усі вийшли на зв’язок», — написав він.

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Пивоварський попередив, що найближчими днями в окремих магазинах мережі може тимчасово бути відсутня частина товарів. Компанія вже працює над тим, щоб наслідки знищення складу мінімально позначилися на клієнтах.

Місце розташування знищеного об’єкта та інші подробиці удару в повідомленні не уточнюються.

Раніше у WOG заявляли, що лише протягом другого кварталу та першого тижня липня 2026 року внаслідок російських атак було зруйновано або суттєво пошкоджено 22 автозаправні комплекси мережі. Попри це, компанія повідомила про продовження роботи та зростання податкових відрахувань.