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        Трагедія у Харкові: трирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

        Віктор Алєксєєв
        19 Липня 2026 20:31
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        У Салтівському районі Харкова трирічний хлопчик випав із вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку. Від отриманих травм дитина загинула.

        Трагедія сталася 19 липня близько 16:25. До поліції надійшло повідомлення про падіння хлопчика з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.

        На момент події у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її семирічний син, повідомляє поліція Харківської області.

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        У Салтівському районі Харкова загинув трирічний хлопчик, який випав із вікна / Фото: Нацполіція

        За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії.


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