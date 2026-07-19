Трагедія у Харкові: трирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки

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На момент події у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її семирічний син, повідомляє поліція Харківської області .

Трагедія сталася 19 липня близько 16:25. До поліції надійшло повідомлення про падіння хлопчика з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку.