Мессі проти Ямаля: Аргентина та Іспанія зіграють у фіналі чемпіонату світу

Після 103 матчів і 38 днів турніру на чемпіонаті світу 2026 року залишився лише фінал. За титул зіграють перша і друга збірні світового рейтингу — Аргентина та Іспанія.

Матч відбудеться сьогодні на стадіоні MetLife у штаті Нью-Джерсі та розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 зи київським часом) повідомляє CNN.

Останнього разу Аргентина та Іспанія зустрічалися на чемпіонаті світу ще у 1966 році. Тепер їхній новий поєдинок стане фінальним матчем турніру, на якому вже вибули 46 команд.

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Зіткнення двох різних стилів

Однією з головних інтриг фіналу стане протистояння двох абсолютно різних футбольних підходів.

Аргентина робить ставку на агресивний, інтенсивний і фізично важкий футбол. Команда від самого початку матчу намагається тиснути на суперника, нав’язувати боротьбу та підтримувати високий темп.

Такий стиль створює умови для Ліонеля Мессі, який отримує більше свободи у фінальній третині поля. Його партнери виконують значний обсяг чорнової роботи, дозволяючи капітану зосередитися на створенні моментів і подоланні оборони суперника.

Ця модель уже неодноразово допомагала аргентинцям на турнірі. Команда забивала пізні голи, здійснювала камбеки та витримувала матчі, у яких була близькою до вильоту.

Іспанія діє інакше. Команда намагається контролювати м’яч, довго розігрувати атаки та чекати на помилку суперника. Основний принцип її гри полягає в тому, що команда, яка володіє м’ячем, не дозволяє супернику атакувати.

Подібний стиль уже приносив Іспанії титул чемпіона світу у 2010 році. Тоді її футбол отримав назву «тікі-така».

Останніми роками іспанці частіше використовували швидкість і прямолінійність флангових футболістів. Однак через низку травм на нинішньому турнірі тренер Луїс де ла Фуенте знову зробив ставку на традиційний контроль м’яча.

CNN зазначає, що саме Іспанія вважається невеликим фаворитом фіналу.

Аргентина спробує зупинити Родрі

Одним із ключових завдань Аргентини стане спроба порушити ритм гри суперника.

Особливу увагу аргентинці, ймовірно, приділять Родрі. 30-річний півзахисник є головною ланкою іспанського центру поля та контролює темп атак.

На цьому чемпіонаті світу він виконав 694 передачі — більш ніж на сто більше за будь-якого іншого футболіста турніру.

Якщо Аргентина зможе обмежити вплив Родрі, Іспанія може втратити одну зі своїх головних переваг.

Водночас саме аргентинська команда порушувала правила частіше за всіх учасників турніру. Тому у фіналі очікується багато жорсткої боротьби та емоційних епізодів.

Іспанцям доведеться зберігати спокій і не відходити від свого плану. Суддею матчу стане Славко Вінчич.

Родрі перед фіналом заявив, що очікує більш фізичного матчу, однак упевнений у здатності команди адаптуватися.

«Ми вміємо проводити різні матчі залежно від ситуації. Ми можемо захищатися, контратакувати або грати в атаці. Ми дуже різнопланова команда, і саме тому ми тут», — сказав футболіст.

Мессі проти Ямаля

Ще однією центральною сюжетною лінією фіналу стане протистояння Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля.

Мессі майже два десятиліття залишається одним із найкращих футболістів світу. Ямалю лише нещодавно виповнилося 19 років, однак він уже встиг тричі виграти чемпіонат Іспанії з «Барселоною», стати чемпіоном Європи зі збірною та дійти до фіналу свого першого чемпіонату світу.

Обох футболістів пов’язує «Барселона», обидва грають на фланзі атаки та здатні самостійно обігрувати захисників.

Сам Ямаль раніше намагався дистанціюватися від порівнянь із Мессі та заявляв, що хоче бути найкращою версією самого себе.

Його виступам на турнірі заважали наслідки травми, з якою він приїхав на чемпіонат світу. Попри це, він залишатиметься одним із головних футболістів, за якими стежитиме оборона Аргентини.

Напередодні фіналу також знову згадують відому фотосесію 2007 року, на якій Мессі тримав на руках маленьку дитину. Згодом з’ясувалося, що цією дитиною був Ямаль.

Фотосесія Мессі з Ламіном Ямалем у 2007 році / Фото: Жоан Монфорт для календаря “Барселони” та ЮНІСЕФ

У фіналі вони вперше зіграють один проти одного.

Шлях Аргентини до фіналу

Аргентина залишається єдиною командою, яка виграла всі матчі на турнірі. Водночас цей показник не повністю відображає труднощі, з якими вона зіткнулася.

У 1/16 фіналу Кабо-Верде перевело матч з аргентинцями в додатковий час.

У 1/8 фіналу Єгипет перебував за 11 хвилин від перемоги, але Аргентина зуміла врятуватися завдяки Мессі.

У чвертьфіналі команді допомогло вилучення у складі Швейцарії, а в півфіналі аргентинці здійснили пізній камбек у грі проти Англії.

Фізичний стиль Аргентини сподобався не всім. Навколо команди також виникали безпідставні припущення про те, що ФІФА нібито допомагає їй дістатися фіналу.

Мессі у відповідь заявив, що вихід до вирішального матчу підтверджує закономірність результатів команди.

«Ми знову увійшли до двох найкращих команд світу. Це доводить, що все зроблене нами не є випадковістю і що нам нічого не подарували», — сказав він.

Як Іспанія дісталася фіналу

Іспанія також не програла жодного матчу, хоча розпочала турнір із нічиєї на груповому етапі.

Після непростого старту команда поступово набрала форму. Її перемога над Францією з рахунком 2:0 у півфіналі стала найпереконливішим виступом іспанців на турнірі.

На попередніх стадіях Іспанія, як і Аргентина, неодноразово забивала вирішальні м’ячі наприкінці матчів.

Важливу роль відіграв Мікель Меріно. Він виходив на заміну та забивав переможні голи у матчах 1/8 і 1/4 фіналу.

Головну різницю між фіналістами демонструють їхні статистичні показники. Аргентина забила найбільше голів на турнірі — 19. Іспанія пропустила найменше — лише один.

Перше шоу у перерві фіналу

Фінал стане не лише футбольним матчем, а й великим розважальним заходом.

Вперше в історії чемпіонатів світу під час перерви заплановано окреме шоу. Очікується, що у ньому візьмуть участь Шакіра, Мадонна, BTS і Джастін Бібер.

Виступ має тривати близько 11 хвилин. Водночас мовники прогнозують, що через встановлення та демонтаж сцени перерва може тривати довше, ніж зазвичай.

За правилами футболу пауза між таймами не повинна перевищувати 15 хвилин. Однак ФІФА не надала чітких пояснень щодо тривалості перерви саме у фінальному матчі цього турніру.

Це вже викликало невдоволення серед прихильників традиційного формату футбольних матчів.

Трамп відвідає фінал

На фіналі також очікують президента США Дональда Трампа.

За інформацією CNN, він не лише спостерігатиме за матчем із трибуни. Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше заявляв, що Трамп вручатиме трофей переможцям.

Подібну роль президент США вже виконував під час фіналу клубного чемпіонату світу минулого літа.

Таким чином, вирішальний матч ЧС-2026 об’єднає спортивне протистояння двох найсильніших збірних світового рейтингу, дуель Мессі та Ямаля, зіткнення різних футбольних стилів і масштабне шоу навколо гри.