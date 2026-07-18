Франція та Англія проведуть “небажаний” матч за третє місце ЧС-2026

Збірні Франції та Англії зустрінуться в матчі за третє місце чемпіонату світу 2026 року після поразок у півфіналах. Представники обох команд зізналися, що не хотіли брати участь у «бронзовому фіналі», однак мають намір завершити турнір перемогою.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У півфіналі Франція поступилася Іспанії з рахунком 0:2. Це стала третя поспіль поразка французів від іспанської збірної у півфіналах великих турнірів після Євро-2024 та Ліги націй.

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Англія програла Аргентині — 1:2. Англійці вели в рахунку, однак команда Ліонеля Мессі забила два м’ячі наприкінці зустрічі.

Матч проти Англії стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції. Він очолював національну команду протягом 14 років і раніше оголосив, що залишить посаду після завершення чемпіонату світу.

За цей час Дешам привів Францію до перемоги на ЧС-2018, фіналу мундіалю 2022 року та трьох поспіль півфіналів чемпіонатів світу.

Тренер визнав, що жодна з команд не хотіла грати за третє місце, але наголосив на обов’язку футболістів гідно представляти збірну.

«Англія не хоче грати цей матч, і ми теж не хочемо. Але ми тут і повинні виконати своє завдання», — сказав Дешам.

Захисник збірної Франції Ібраїма Конате також заявив, що гравці хотіли опинитися у фіналі. Водночас команда прагне перемогти заради тренера, який завершує роботу зі збірною.

Головний тренер Англії Томас Тухель погодився, що футболісти обох команд розчаровані необхідністю брати участь у матчі за бронзу.

«Жоден із цих гравців, жоден із французьких футболістів не хоче грати цей матч. Вони хочуть бути у фіналі. Ми теж віддали все, щоб зіграти у фіналі», — заявив Тухель.

Очікується, що після виснажливих півфіналів тренери суттєво змінять стартові склади. Водночас у складі Франції з перших хвилин може вийти Кіліан Мбаппе.

Француз забив на турнірі вісім голів і ділить перше місце у списку найкращих бомбардирів із Ліонелем Мессі. Обидва продовжують боротьбу за «Золоту бутсу».

Коли і де відбудеться матч

Поєдинок Франція — Англія відбудеться в суботу, 18 липня, на Miami Stadium, відомому також як Hard Rock Stadium, у Маямі-Гарденс, штат Флорида. Початок — о 17:00 за місцевим часом, або опівночі 19 липня за київським часом.

В Україні матч можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, який має ексклюзивні права на показ усіх поєдинків ЧС-2026 у прямому ефірі та в записі.