Корецький анонсував оптимізацію держапарату та реформу державного управління

Прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив із державним секретарем Кабінету Міністрів Костянтином Мар’євичем оптимізацію державного апарату та підвищення ефективності управлінських процесів. Окрему увагу під час зустрічі приділили реформі державного управління.

Про це повідомив глава уряду.

Корецький заявив, що очікує якісної організації роботи Кабінету Міністрів та урядових структур.

Реклама

Реклама

За його словами, між відомствами має бути забезпечена чітка координація, а за виконанням ухвалених рішень — жорсткий контроль.

Прем’єр наголосив, що одним із ключових завдань є створення професійного та ефективного державного апарату.

Він має забезпечувати швидке й якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану.