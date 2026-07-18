Генштаб розкрив подробиці нічної атаки по РФ: уражено нафтобазу, танкери та корабель “Светляк”

У ніч на 18 липня Сили оборони України уразили низку військових і воєнно-економічних об’єктів Росії. Серед цілей були нафтобаза в Московській області, судна в Чорному та Азовському морях, сторожовий корабель у Керчі та залізничний міст на окупованій Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Ногінську Московської області було уражено нафтобазу «Нафто-Сервіс». Генштаб повідомив про влучання та пожежу на території підприємства.

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За даними військових, нафтобаза використовується для зберігання і постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для потреб російських збройних сил.

В акваторіях Азовського та Чорного морів Сили оборони також уразили два танкери, два плавучі крани та один буксир.

У Генштабі зазначили, що танкери використовувалися для перевезення російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах армії РФ.

Плавучі крани та буксири, за даними української сторони, забезпечували портові роботи, транспортування військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки та роботу морської логістики противника.

Окремо було уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Це вже другий корабель цього проєкту, уражений Силами оборони протягом останніх двох днів.

Кораблі «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії та супроводу суден. Їх також можуть залучати до забезпечення дій військово-морських та інших силових структур РФ.

Крім того, Сили оборони уразили залізничний міст через річку Біла поблизу Сабівки Луганської області. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для військової логістики.

У Генштабі заявили, що удари по об’єктах, які забезпечують російську агресію, триватимуть.