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        Операція “МоЛоЧКа”: 18 липня дрони СБС атакували ще 13 російських суден (ОНОВЛЕНО)

        Сергій Бордовський
        18 Липня 2026 09:47
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        Мапа уражень за ніч 18.06.27 / Фото: МАДЯР/Facebook
        Мапа уражень за ніч 18.06.27 / Фото: МАДЯР/Facebook

        Сили безпілотних систем ЗСУ в межах операції «МоЛоЧКа» з 6 до 18 липня уразили 172 судна зі складу російського тіньового флоту. Лише 18 липня під удар потрапили ще 13 плавзасобів у Чорному та Азовському морях.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

        За його словами, 18 липня були уражені вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучі крани.

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        Загалом за 13 діб операції СБС повідомляють про ураження 118 суден в Азовському морі та 54 — у Чорному.

        Серед цілей, за даними Бровді, були танкери, газовози, суховантажі, пороми, плавучі крани та буксири.

        Командувач СБС також заявив, що через операцію російська сторона змушена перекидати сили з лінії бойового зіткнення для захисту суден.

        За його словами, противник знімає з фронту до 200 розрахунків центру «Рубікон». Крім того, до охорони флоту залучені сили та засоби 51-ї дивізії ППО і зенітного полку залишків Чорноморського флоту РФ.

        Для захисту суден російські сили, як стверджує Бровді, використовують зенітні дрони, переносні зенітні ракетні комплекси та кулемети.

        Операцію «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем розпочали 6 липня. Бровді заявив, що удари по російських плавзасобах у Чорному та Азовському морях продовжуватимуться.


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