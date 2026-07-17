У Британії визначили наступника Стармера: уряд очолить Енді Бернем

Енді Бернем офіційно став новим лідером правлячої Лейбористської партії Великої Британії. У понеділок він має змінити Кіра Стармера на посаді прем’єр-міністра та сформувати новий уряд.

Про це повідомляє Associated Press.

Бернема обрали без конкуренції після того, як він заручився переважною підтримкою депутатів-лейбористів. На спеціальній партійній конференції політик пообіцяв повернути британцям надію, припинити внутрішні конфлікти в партії та надати регіонам більше повноважень.

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Кір Стармер має офіційно подати у відставку в понеділок. Після цього король Чарльз III запросить нового лідера Лейбористської партії сформувати уряд.

Хто такий Енді Бернем

Бернему 56 років. Раніше він працював в урядах Тоні Блера та Гордона Брауна, а з 2017 року очолював адміністрацію Великого Манчестера.

Значну популярність політик здобув завдяки роботі на півночі Англії та публічним суперечкам із центральною владою під час пандемії COVID-19. Через це за ним закріпилося неофіційне прізвисько «Король Півночі».

У червні Бернем повернувся до британського парламенту, перемігши на довиборах у виборчому окрузі Мейкерфілд. Після оголошення Стармером про відставку він став головним претендентом на керівництво партією.

Що обіцяє новий лідер

Серед пріоритетів Бернема — відновлення економічного зростання, реформування системи соціального догляду, будівництво соціального житла та передача частини повноважень від центрального уряду регіонам. Він також виступає за розвиток британського виробництва у сферах оборони, енергетики та металургії.

Новий лідер лейбористів позиціонує свій курс як поєднання активної ролі держави в основних суспільних послугах і співпраці з приватним бізнесом. Склад нового уряду він планує оголосити в понеділок.

У зовнішній політиці Бернем підтримує Україну та виступає за поглиблення європейської оборонної співпраці.

Новий прем’єр успадкує уряд, який зіткнувся з падінням популярності, слабким економічним зростанням і проблемами в роботі державних служб. Одним із його головних політичних викликів стане конкуренція з партією Reform UK Найджела Фараджа.