У Марганці дрон атакував автобус із працівниками агрофірми: загинув чоловік, восьмеро поранені

У Марганці Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував автобус агрофірми, який віз працівників додому після робочої зміни. Один чоловік загинув, ще восьмеро людей дістали поранення.

Про наслідки атаки повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та поліція області.

Росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу в Марганці / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, російські війська спрямували ударний безпілотник на автобус після 17:30.

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У транспортному засобі перебували працівники агрофірми, які поверталися додому після роботи.

Внаслідок атаки важких поранень дістав 48-річний пасажир автобуса. Його доправляли до лікарні, однак дорогою чоловік помер.

Ще восьмеро людей — двоє жінок і шестеро чоловіків віком від 19 до 65 років — дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

За попередніми даними, у них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та акубаротравми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили смерть людини.

На місці атаки працюють слідчо-оперативні групи. Правоохоронці продовжують збирати речові докази.