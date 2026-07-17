Суддя Коломийського райсуду отримав п’ять років за хабар у 1200 доларів

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього суддю Коломийського районного суду Івано-Франківської області до п’яти років позбавлення волі. Його визнали винним в одержанні 1200 доларів неправомірної вигоди за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про вирок повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними САП, у липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП щодо водія, якого притягували до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Реклама

Реклама

Під час розгляду справи суддя, за пособництва адвоката, одержав від громадянина 1200 доларів. За ці гроші він мав не притягувати водія до адміністративної відповідальності.

Дії колишнього судді кваліфікували за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

ВАКС призначив йому п’ять років позбавлення волі. Також суд заборонив засудженому протягом трьох років обіймати певні посади та постановив конфіскувати половину його майна.

Вирок набуде законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.