Князєв уклав угоду зі слідством: 5 років в’язниці, конфіскація та викриття співучасників

Колишній голова Верховного Суду уклав угоду зі слідством про визнання винуватості зі слідством. Вищий антикорупційний суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна у справі про одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Імені фігуранта правоохоронці не називають, але з деталей справи випливає, що йдеться про Всеволода Князєва.

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Вищий антикорупційний суд 8 червня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

“Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна”, – йдеться в повідомленні САП.

Суд визнав Князєва винним за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Окрім 5 років в’язниці, Князєв отримав такі покарання:

заборона обіймати посади в судових та правоохоронних органах наступні три роки;

конфіскація квартири та будинку;

конфіскація понад $200 тисяч особистих грошей;

спецконфіскація $1 248 700 (гроші з хабаря).

Крім того, за умовами угоди Князєв має перерахувати на підтримку Збройних сил України через фонд “Повернись живим” 1,104 млн доларів.

Нагадаємо, Всеволода Князєва викрили у травні 2023 року у справі про отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на користь власника групи “Фінанси і кредит” Костянтина Жеваго. Йшлося про хабар у розмірі 2,7 млн доларів, який мав бути переданий керівництву Верховного Суду та окремим суддям за потрібне рішення у корпоративному спорі.

15 травня 2023 року правоохоронці затримали тодішнього голову Верховного Суду та адвоката під час отримання другого траншу коштів у розмірі 450 тисяч доларів. У липні того ж року підозру оголосили Костянтину Жеваго, а у вересні 2025 року — посереднику у справі.

У САП зазначили, що укладення угоди дозволило завершити тривалий судовий процес, який розглядався у ВАКС із серпня 2024 року. За підрахунками прокуратури, внаслідок виконання умов угоди держава отримає понад 2,55 млн доларів, що становить більш як 113 млн гривень.