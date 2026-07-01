$250 тис. за санкції РНБО: ВАКС оголосив перший вирок у справі з нардепутаткою-“гарантом”

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з одним із фігурантів справи про підбурювання до надання $250 тис. неправомірної вигоди за “вирішення” питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними САП, обвинуваченого разом з іншими особами викрили на підбурюванні представника підприємця до надання $250 тис. неправомірної вигоди.

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Йшлося про нібито вирішення питання щодо застосування санкцій Ради національної безпеки і оборони України до компанії-конкурентки.

У САП зазначили, що діяльність цієї злочинної групи організувала народна депутатка України, яка стала “гарантом” цієї угоди.

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов’язався надати викривальні покази щодо інших співучасників.

Вироком суду його визнано винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк і поклавши визначені судом обов’язки.

Крім того, чоловік зобов’язався перерахувати 700 тис. грн на підтримку Збройних Сил України через фонд United24.

У САП нагадали, що злочин викрили детективи НАБУ спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва прокурора САП.

Наразі у справі завершено досудове розслідування. Сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.