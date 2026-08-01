        Суспільство

        У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули дев’ятеро людей, 33 постраждали

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 19:05
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        У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків російського обстрілу. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей.

        Ще 33 людини зазнали травм, серед них четверо дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 105 людей, повідомили у ДСНС.

        Рятувальники завершили роботи після обстрілу Києва: врятовано 105 людей / Фото: ДСНС

        Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах столиці. Вони гасили пожежі, розбирали завали та надавали допомогу постраждалим.

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        До ліквідації наслідків російського удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці техніки.

        У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким загиблих.


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