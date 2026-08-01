У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули дев’ятеро людей, 33 постраждали

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків російського обстрілу. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей.
Ще 33 людини зазнали травм, серед них четверо дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 105 людей, повідомили у ДСНС.
Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах столиці. Вони гасили пожежі, розбирали завали та надавали допомогу постраждалим.
До ліквідації наслідків російського удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці техніки.
У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким загиблих.