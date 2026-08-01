Федоров заявив, що не піде в опозицію до Зеленського під час війни

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час війни не збирається переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського. Він також не планує особисто приєднуватися до вуличних акцій із вимогою поновити його на посаді.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю The New York Times.

За словами ексміністра, він не хоче, щоб ситуація навколо звільнення «штучно втягувала» його в політику, і не сприймає події як боротьбу за владу. Водночас Федоров дав зрозуміти, що не погодиться повернутися до уряду на іншу посаду. Єдиний прийнятний для нього варіант — поновлення на посаді міністра оборони.

Реклама

Реклама

Федоров відмовився розкривати зміст особистих розмов із Зеленським та коментувати мотиви рішення президента про його звільнення.

Попри відмову брати участь у протестах, колишній міністр не закликав демонстрантів припинити акції або утримуватися від критики влади. Навпаки, він назвав мітинги позитивним свідченням того, що росіянам не вдалося «взяти українську демократію в заручники» під час війни.

Федоров також висловив сподівання, що дискусія між протестувальниками та президентом буде зосереджена не на його посаді, а на подальшій стратегії ведення війни.

Як зазначає NYT, підтримка звільненого міністра залишається високою. За результатами проведеного в липні опитування Rating Group, 72% респондентів виступили проти його відставки. Після рішення Зеленського у Києві почалися вуличні акції з вимогою повернути Федорова на посаду очільника Міноборони.