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Пізніше Сергій Лисак повідомив, що двоє людей дістали поранення — 18-річний та 28-річний чоловіки. Їх госпіталізували з термічними опіками у важкому стані. Лікарі надають обом необхідну допомогу.

На місці влучання працюють оперативні та комунальні служби. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку розгорнули спеціальний штаб.