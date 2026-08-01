Удень 1 серпня російські війська атакували Одесу та влучили у житловий будинок. Унаслідок удару постраждав 18-річний хлопець.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Постраждалого госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.
На місці влучання працюють оперативні та комунальні служби. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку розгорнули спеціальний штаб.
ОНОВЛЕНО 12:45
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що двоє людей дістали поранення — 18-річний та 28-річний чоловіки. Їх госпіталізували з термічними опіками у важкому стані. Лікарі надають обом необхідну допомогу.