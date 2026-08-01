Під час масованого удару по Києву пошкоджено посольство Литви

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 1 серпня пошкоджень зазнала будівля посольства Литви. Ніхто зі співробітників дипломатичної установи не постраждав.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Російська атака пошкодила посольство Литви у Києві / Фото: x.com/andrii_sybiha

За словами очільника МЗС, будівля посольства зазнала незначних пошкоджень. Міністр оприлюднив фотографії та відео з наслідками удару.

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Сибіга наголосив, що російський терор не щадить нікого та порушує міжнародні норми, зокрема положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

«Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони», — заявив міністр.

Він висловив солідарність із Литвою, главою литовського МЗС Кястутісом Будрісом, послом Інгою Станітє-Толочкєнє та співробітниками зовнішньополітичного відомства країни. Україна готова надати дипломатичному представництву всю необхідну допомогу.

У ніч проти 1 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 35 ракет і 185 ударних безпілотників. Основним напрямком удару стала Київщина.

У столиці пошкодження та пожежі зафіксували у п’яти районах. За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.