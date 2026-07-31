Замах на командира “Хартії” у центрі Харкова: нападника завербували спецслужби РФ

Замах на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського вчинив 69-річний житель Харкова. Напад стався 31 липня в центрі міста.

Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, чоловік здійснив два постріли в Оболєнського, однак обидва виявилися невдалими. Нападника затримала особиста охорона військового.

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Затриманий стверджував, що діяв за вказівкою Служби безпеки України. За його словами, зброю та інформацію про місцеперебування Оболєнського він отримав від невідомого чоловіка, який представився співробітником СБУ.

У поліції підтвердили, що ймовірним нападником є 69-річний харків’янин.

За даними слідства, чоловіка завербували представники російських спецслужб, які діяли «під чужим прапором» і видавали себе за співробітників СБУ.

Щоб ввести нападника в оману, його «куратор» повідомив неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військового з Росією.

Як «доказ» чоловікові надіслали згенероване штучним інтелектом зображення, на якому командир «Хартії» нібито перебуває на Червоній площі в Москві у футболці із символікою «Z».

Зброю для здійснення замаху фігуранту передали через кур’єра. Наразі правоохоронці встановлюють його особу та перевіряють можливу причетність інших людей до організації злочину.