За сприяння Меланії Трамп в Україну повернули чотирьох дітей із ТОТ

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Повернення відбулося завдяки роботі Офісу омбудсмена в межах ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За словами Лубінця, це вже п’ята група дітей, яку вдалося повернути за її сприяння.

Реклама

Реклама

До підтримки процесу також долучилися компанія МХП та її засновник і генеральний директор Юрій Косюк.

Серед повернутих — шестирічний хлопчик, який під час евакуації батьків залишився з бабусею та дідусем на тимчасово окупованій Луганщині. Після тривалої розлуки він возз’єднався з родиною.

Дев’ятирічна дівчинка перебувала з прабабусею на окупованій частині Херсонської області. Через втрату документів вона не могла виїхати, а спроби матері самостійно повернути доньку не мали успіху. Тепер мати і дитина знову разом.

Також повернули 15-річного підлітка, який втратив обох батьків і після смерті матері залишився сам в окупованому Маріуполі. Хлопець хотів жити із сестрою на підконтрольній Україні території, і тепер вони возз’єдналися.

Ще одного 15-річного хлопця повномасштабна війна розлучила з батьками. Вони неодноразово намагалися повернути сина, однак матері заборонили в’їзд до Росії. Після тривалих зусиль родина знову разом.

З окупованих територій повернули ще чотирьох українських дітей / Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Лубінець подякував першій леді США за підтримку гуманітарних зусиль України, спрямованих на повернення дітей.