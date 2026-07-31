Італія та Фінляндія пропонують виключити Іспанію із Шенгену

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен підтримала пропозицію прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні виключити Іспанію із Шенгенської зони через нездатність контролювати зовнішній кордон Євросоюзу.

Про це пише фінська телерадіокомпанія Yle. Заява пролунала після масового прибуття мігрантів із Марокко до іспанського міста Сеута, розташованого на півночі Африки.

Рантанен різко розкритикувала Іспанію, заявивши, що країна «повністю провалила» захист зовнішнього кордону Шенгенської зони від незаконного проникнення.

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«Так не може тривати. Усі європейські країни мають підтримати пропозицію Мелоні. Держави, які не виконують свого обов’язку із захисту зовнішнього кордону, не можуть бути членами Шенгенської зони», — написала міністерка у соцмережі X.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні раніше також заявила, що підтримує виключення Іспанії із Шенгенської зони, в межах якої скасовано перевірки на внутрішніх кордонах.

На ситуацію відреагувала й міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. За її словами, кризу в Сеуті необхідно якнайшвидше взяти під контроль.

«До ЄС не можна потрапляти, не дотримуючись спільних правил. Повернення мають відбуватися швидко», — наголосила Валтонен.

Очільниця фінського МЗС повідомила, що вже зв’язалася з колегами з країн Євросоюзу. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пообіцяв інформувати її про розвиток ситуації.

За оцінкою Міністерства внутрішніх справ Іспанії, протягом останньої доби з Марокко до Сеути могли потрапити близько 49 тисяч мігрантів. Вони перетинали кордон суходолом і морем.

У четвер Іспанія направила до Сеути військових і додаткові підрозділи поліції, щоб відновити контроль над кордоном. За даними Associated Press, точну кількість прибулих поки встановити складно, а оцінки іспанських джерел коливаються від 30 до 49 тисяч людей.