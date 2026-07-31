До розслідування падіння ракети Х-101 у Польщі залучать експерта з України

Український експерт допоможе польським службам ідентифікувати знайдені уламки, які, найімовірніше, належать російські крилатій ракеті Х-101, яка впала напередодні у селі Тарнава-Колонія Люблінського воєводства.

Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Окружну прокуратуру в Любліні.

Речник прокуратури Марцін Козак підтвердив, що на території Польщі впала саме ракета, а не безпілотник. За його словами, вона містила значну кількість вибухової речовини.

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Процесуальні дії заплановані на п’ятницю. У приміщеннях Військової жандармерії слідчі оглянуть уламки ракети за участю українського експерта.

Напередодні військовослужбовці Сил територіальної оборони обстежили близько трьох квадратних кілометрів території. Вони знайшли численні фрагменти ракети, зокрема елементи двигуна.

На місці падіння утворилася вирва діаметром близько 10 метрів і завглибшки 5 метрів. Після завершення робіт її засипали, а ділянку повернули власнику.

Ракета впала на незабудованій території поблизу Тарнави-Колонії в ніч проти 30 липня, коли Росія здійснювала масовану атаку на Україну. Постраждалих і матеріальних збитків унаслідок інциденту не зафіксовано.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що ракета Х-101 порушила польський повітряний простір і впала приблизно за 50 кілометрів від Любліна. За його словами, ракета була споряджена, а її російське походження вважають дуже ймовірним.

Польська прокуратура розслідує справу за фактами порушення повітряного простору країни та створення загрози катастрофи в повітряному русі.