        Суспільство

        Росія атакувала Україну 255 дронами з чотирьох напрямків: ППО знешкодила 195 цілей

        Галина Шподарева
        31 Липня 2026 08:33
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        Військовий МВГ / Фото: Повітряне командування "Південь"﻿
        Військовий МВГ / Фото: Повітряне командування "Південь"﻿

        У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 195 дронів, водночас зафіксовано 22 влучання.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 30 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.


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