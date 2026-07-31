Росія атакувала Україну 255 дронами з чотирьох напрямків: ППО знешкодила 195 цілей

РФ втратила у війні проти України ще 1340 військових, три засоби ППО та понад 1500 дронів

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Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .