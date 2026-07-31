Росія атакувала Україну 255 дронами з чотирьох напрямків: ППО знешкодила 195 цілей

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 195 дронів, водночас зафіксовано 22 влучання.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Починаючи з 18:00 30 липня РФ атакувала Україну 255 ударним БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.