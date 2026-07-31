Як вибрати МФУ для невеликого офісу

Техніка повинна займати мало місця та не вимагати великих витрат. Невигідно купувати окремо принтер, сканер та копір. Кожному пристрою потрібні своє місце, підключення та витратні матеріали. БФП поєднує їх функції в одному корпусі. Воно спрощує роботу з документами та економить на устаткуванні.

Бренд

Для техніки відомих виробників простіше знайти картриджі, комплектуючі та сервісний центр. На неї діє офіційна гарантія, з ремонтом немає проблем. В інтернет-магазині https://www.moyo.ua/ua/comp-and-periphery/office/printer/mfu/ представлені МФУ Canon, Epson, Epson, Моделі маловідомих марок дешевші, але економія не завжди виправдана. Згодом можуть виникнути труднощі з пошуком витратних матеріалів, деталей та ремонту. Обслуговування обійдеться дорожче за саму покупку.

Можливості, які стануть у нагоді в роботі

Більшість принтерів купують заради друку, сканування та копіювання. Цього достатньо для повсякденної роботи. Сканер, як і раніше, корисний, але потрібен вже не так часто. Смартфон та програма дозволяють швидко оцифрувати документ, вирівняти зображення та зберегти його у PDF. Факс використовується рідко. Його замінили електронна пошта, месенджери, хмарні сервіси та системи електронного документообігу. Тому переплачувати не варто.

Технологія друку

Все залежить від того, як часто та скільки документів доводиться друкувати. Лазерний МФУ підійде за більших обсягів роботи. Його переваги:

без затримок справляється з великими пачками документів,

витримує регулярні навантаження,

тонер не висихає навіть після довгого простою.

Струменевий ксерокс вибирають для невеликих обсягів друку. Такі моделі дешевші, але їх потрібно регулярно використовувати. При довгому простої чорнило засихає. Якщо документи друкують лише іноді, струменя досить.

Чи потрібний кольоровий друк

Кольорове БФП коштують дорожче і вимагають більше витрат на обслуговування. Якщо рідко доводиться користуватися, вигідніше звернутись до копіцентру. Для договорів, рахунків, актів, накладних та звітів достатньо монохромного принтера.

Можливості підключення

Тип підключення залежить від використання пристрою. Якщо воно стоїть в одного співробітника, достатньо USB-підключення. Якщо ним користуються кілька людей, зручніше вибрати модель із додатковими можливостями:

Wi-Fi — дозволяє друкувати без зайвих дротів; підключення до локальної мережі — дає можливість користуватися ксероксом кільком користувачам; друк зі смартфонів та планшетів можна обійтися без комп’ютера.

Максимальне навантаження

Місячне навантаження показує, який обсяг друку витримує МФП. Краще вибирати модель із запасом 20-50%. Якщо на місяць друкують до 3000 сторінок, підійде принтер із навантаженням 4000-5000 сторінок. Так він не постійно працюватиме на межі. Переплачувати за модель, розраховану на десятки тисяч відбитків на місяць, у цьому випадку немає сенсу.

При виборі варто враховувати витрати електроенергії в режимі очікування. Також важливо, щоб було зручно керувати апаратом. Звертають увагу на витратні матеріали. Добре, якщо картриджі та інші розхідники легко знайти у продажу. І вони не коштують надто дорого.