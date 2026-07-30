В Україні невідкладно перевірять усі укриття: Корецький назвав це персональною відповідальністю посадовців

Профільні міністерства, державні служби та місцева влада мають невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту в Україні. Перевірки стосуватимуться їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Відповідні доручення отримали обласні військові адміністрації, Київська міська військова адміністрація та органи місцевого самоврядування.

«Всі — без винятку», — наголосив глава уряду. Реклама Реклама

За словами Корецького, доступ до укриттів має бути забезпечений навіть тоді, коли інформація про небезпеку вже відома, але повітряну тривогу ще не оголосили.

Прем’єр пояснив це постійною загрозою застосування Росією балістичних ракет, під час якої між попередженням і можливим ударом може залишатися вкрай мало часу. Обласна та міська влада, за його словами, повинна діяти оперативніше й виходити з реальної потреби захистити людей.

«Не може на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах взагалі виникати проблема з доступом до укриттів. Це неприпустимо», — заявив Корецький.

Він наголосив, що люди повинні мати можливість завчасно і безперешкодно потрапляти до сховищ, а відповідальність за це персонально несуть посадовці.

Омбудсман повідомив про випадки недопуску людей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час останньої російської атаки надходили повідомлення про випадки, коли людей не пускали до укриттів.

За його словами, понад 56 тисяч людей провели ніч у київському метро, рятуючись від ракет і дронів. Водночас частина громадян не змогла потрапити до інших захисних споруд.

Лубінець наголосив, що під час повітряної тривоги людині не можуть відмовити у доступі до укриття. Також заборонено вимагати документи, перевіряти місце реєстрації або заявляти, що сховище призначене лише для мешканців певного будинку.

Не можна відмовляти у доступі людям із дітьми або виганяти тих, хто прийшов із домашніми тваринами. Законної заборони на перебування в укриттях із тваринами немає, зазначив Омбудсман.

У разі відмови в доступі під час тривоги Лубінець закликав негайно звертатися до Національної поліції.

У 93% перевірених укриттів виявили недоліки

За даними моніторингових візитів Офісу Омбудсмана, недоліки мали 93% перевірених укриттів. Ще 80 об’єктів узагалі не функціонували, хоча в застосунку «Дія» були позначені як доступні.

За підсумками перевірок відповідальним органам надали 3996 рекомендацій щодо усунення порушень.

У 2026 році Офіс Омбудсмана вже провів 775 моніторингових візитів і надав ще 2863 обов’язкові рекомендації.

Лубінець закликав державні органи та місцеву владу забезпечити фінансування будівництва і модернізації укриттів, реальний контроль за їхньою готовністю та доступність для всіх, зокрема для маломобільних людей.