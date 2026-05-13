В Ужгороді під час атаки дронів людей не пускали до укриттів: поліція проводить перевірку

Поліція проводить перевірку через інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриттів в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БпЛА.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Про те, що жителі Ужгорода не могли потрапити до укриттів під час масованої атаки російських БпЛА, написав журналіст Віталій Глагола.

“Люди мені масово скаржаться на те, що їх не пускають в укриття під час тривоги в різних локація міста. Також скаржаться щодо відсутності евакуації на деяких підприємствах”, – йшлося в повідомленні.

За інформацією журналіста, йшлося зокрема про укриття училища торгівлі та технологій харчування.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та перевіряють достовірність оприлюднених даних.