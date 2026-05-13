У Дніпрі чоловік знімав на відео зґвалтування рідної доньки та поширював в даркнеті: рішення суду

Жителя Дніпра засудили за зґвалтування малолітньої дитини – власної доньки 2011 року народження – та виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. 51-річний чоловік отримав 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Засуджений – батько двох дітей. За даними слідства, протягом кількох років чоловік збирав та зберігав матеріали дитячої порнографії. Згодом вирішив створити власний контент, використавши для цього рідну малолітню доньку.

Реклама

Реклама

“Скористався віком, довірою та беззахисністю дитини, коли матері з другою дитиною не було вдома, він вчинив щодо доньки сексуальне насильство, зафіксував це на відео, а створені матеріали поширив через “даркнет”, – розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного майже 200 фото- та відеофайлів із дитячою порнографією. Серед них були й матеріали за участю його доньки. Після викриття чоловіка ізолювали від родини.

Під час судового розгляду чоловік до останнього не визнав своєї вини.

Дії чоловіка кваліфікували як зґвалтування малолітньої дитини та виготовлення, зберігання і розповсюдження дитячої порнографії. Засудженого включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.