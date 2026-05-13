В Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку: горять автомобілі, є постраждалі

В Одесі уламки російського безпілотника впали на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки загорілися припарковані автомобілі, попередньо постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, падіння уламків БпЛА зафіксували на даху житлової багатоповерхівки.
Після цього сталося займання припаркованих біля будинку автомобілів.
“Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється”, — повідомив Кіпер.
Очільник ОВА закликав мешканців Одеси залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.