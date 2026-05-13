        Сили ППО збили та подавили 111 із 139 російських дронів під час нічної атаки: зафіксовано 20 влучань

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 08:50
        Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ полюють на ворожі ударні дрони / Фото: Олександр Козловський
        У ніч на 13 травня російські війська атакували Україну 139 ударними та імітаційними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 111 ворожих дронів.

        У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія запускала ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” з території РФ і тимчасово окупованого Криму.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

        У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються десятки російських безпілотників.


