Сили ППО збили та подавили 111 із 139 російських дронів під час нічної атаки: зафіксовано 20 влучань

У ніч на 13 травня російські війська атакували Україну 139 ударними та імітаційними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 111 ворожих дронів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія запускала ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” з території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються десятки російських безпілотників.