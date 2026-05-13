Росія вдарила по двох районах Харкова: сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті

У Харкові в ніч на 13 травня зафіксували два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах. Унаслідок одного з влучань сталася пожежа на об’єкті інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що спочатку було зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах міста.

Згодом, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, повідомили, що у Шевченківському районі уламки ворожого дрона впали на дорогу. За словами мера, наразі постраждалих немає.

У Холодногірському районі російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

Станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.