Лукашенко заявив про підготовку армії Білорусі до війни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір “точково” мобілізовувати підрозділи білоруської армії для підготовки до можливих бойових дій. За його словами, армія має бути готовою до війни, навіть попри заяви Мінська про прагнення до миру.

Про це Олександр Лукашенко сказав під час зустрічі із міністром оборони Віктором Хреніним 12 травня, пише видання “Белта”.

Лукашенко заявив, що білоруська армія має бути готовою до ведення бойових дій у разі необхідності.

“Ми будемо точково мобілізувати підрозділи та збройні сили, щоб підготувати їх до війни. Дай Боже, щоб її вдалося уникнути. Адже ми всі готуємося до війни”, — сказав Лукашенко.

Також він заявив, що у Білорусі провели масштабну перевірку Збройних сил, за результатами якої виявили низку недоліків.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що у Білорусі планують виділяти “серйозні кошти” на Збройні сили в межах державної програми озброєння на 2026–2030 роки.