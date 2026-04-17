РФ бракує військ: Зеленський заявив про ризик втягнення Білорусі у війну

Російські війська не можуть перехопити ініціативу на фронті, попри спроби перегрупування сил. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати атаки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, у квітні зберігається високий темп знищення російських окупантів.

Водночас Україна фіксує спроби ворога провести перегрупування сил, ймовірно для компенсації дефіциту особового складу. Зеленський зазначив, що це пояснює зростання активності збройних сил Білорусі.

За даними розвідки, у прикордонних районах Білорусі ведеться розбудова доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. На думку української сторони, Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну.

Президент повідомив, що Україна вже застерегла фактичне керівництво Білорусі про готовність захищати свою територію та незалежність.

Крім того, під час доповіді обговорювали подальші далекобійні операції українських сил.