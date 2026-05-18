Ілон Маск програв гучний суд проти OpenAI

Суд присяжних у Каліфорнії відхилив гучний позов Ілона Маска проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана, повідомляє BBC.

Присяжні одноголосно дійшли висновку, що Маск подав позов уже після завершення строку давності для таких претензій.

Маск звинувачував Альтмана у порушенні домовленостей щодо некомерційного статусу OpenAI після того, як компанія почала працювати як прибуткова структура. За словами бізнесмена, він пожертвував на створення OpenAI 38 мільйонів доларів, виходячи з того, що організація розвиватиме штучний інтелект «на благо людства».

Під час судового процесу присяжні протягом трьох тижнів вивчали внутрішню переписку компанії та заслуховували свідчення. Серед свідків були сам Маск, Альтман, а також генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

У суді Маск заявив, що «не можна грабувати благодійну організацію», інакше це зруйнує основу благодійності.

Водночас Альтман стверджував, що Маск не лише підтримував ідею перетворення OpenAI на прибуткову компанію, а й прагнув отримати над нею контроль.

За словами Альтмана, під час однієї з розмов Маск навіть припустив, що контроль над OpenAI після його смерті могли б успадкувати його діти.

Після рішення суду представник OpenAI назвав вердикт «величезною перемогою» та заявив, що позов Маска був спробою загальмувати конкурента.

Юристи OpenAI також заявили, що присяжні фактично дійшли висновку, що твердження Маска про походження компанії не відповідали дійсності.

Окремі претензії Маска до Microsoft також були відхилені після рішення щодо OpenAI.

Маск був одним із засновників OpenAI у 2015 році, однак залишив компанію у 2018 році після того, як співзасновники не погодилися передати йому контроль над організацією.