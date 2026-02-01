Маск заявляє, що заходи щодо припинення використання Росією Starlink дали результат

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив у неділю, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією начебто дали результат.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Схоже, що заходи, вжиті нами для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів», — написав Маск.

Таким чином сьогодні він відповів на твіт міністра оборони України Михайла Федорова за четвер, який подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску за їхню швидку реакцію на новину про те, що Росія використовує дрони з інтернет-системою Starlink.