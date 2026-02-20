У Росії анонсували запуск власного аналога Starlink навесні 2026 року — експерти сумніваються

Запуск російської низькоорбітальної супутникової групи зв’язку «Рассвет», яку розробляє компанія «Бюро 1440», запланований на перший квартал 2026 року. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву голови Мінцифри РФ Максута Шадаєва.

За його словами, вже виготовлено 16 супутників, готових до виведення на орбіту, після чого система зможе перейти до етапу дослідної експлуатації. Проєкт позиціонують як російський аналог Starlink для забезпечення широкосмугового доступу до інтернету.

Водночас українське видання «Мілітарний» звертає увагу на те, що перший запуск 16 супутників планували ще у 2025 році, однак його перенесли на 2026-й. За інформацією «Коммерсанта», це могло бути пов’язано з відсутністю готових апаратів.

Під питанням залишається й подальша «дорожня карта» розгортання групи, яка передбачала 156 супутників у 2026 році, 292 — у 2027-му та 318 — у 2028-му. При цьому комерційну експлуатацію планують не раніше 2027 року, коли на орбіті буде близько 250 апаратів.

У «Мілітарному» зазначають, що наразі повноцінної альтернативи Starlink у Росії немає. Для порівняння: у системі компанії Ілона Маска вже понад 9000 супутників, тоді як граничний склад «Рассвету» декларується на рівні близько 900 апаратів.

Таким чином, попри заяви про швидкий запуск російського аналога Starlink, створення повноцінної та працездатної системи залишається питанням не найближчого майбутнього.