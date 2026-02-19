Морози до -15° і сніг: у яких регіонах затримується зима

Погода у п’ятницю, 20 лютого, в Україні буде хмарною, з проясненнями. У низці регіонів прогнозують опади, переважно у вигляді снігу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і в східних регіонах очікуються помірні опади, переважно сніг. У північних областях місцями прогнозується невеликий сніг, на решті території — без опадів.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на південному сході країни — південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме -10…-4 °C, у північній частині до -15 °C, вдень -6…-1 °C. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі -4…+2 °C, вдень +1…+7 °C, у Криму до +12 °C.