Трамп продовжив санкції проти Росії через війну в Україні ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік національний надзвичайний стан, запроваджений через дії Росії проти України. Це означає збереження чинності санкційного режиму, введеного після окупації Криму та подальших кроків РФ.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому Федеральним реєстром США. Відповідне повідомлення буде опубліковане 20 лютого 2026 року та передане до Конгресу. У документі зазначається, що дії та політика уряду Російської Федерації, включно з анексією Криму та застосуванням сили, і надалі підривають демократичні процеси й інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів.

У документі нагадується, що з 2014 року США ухвалили низку рішень для реагування на дії РФ, зокрема через окупацію Криму та запровадження санкцій. У лютому 2022 року підставою для розширення обмежень стало визнання Росією так званих Донецької та Луганської народних республік, що, як зазначено, суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими угодами та становить загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США.

У документі підкреслюється, що ці дії продовжують становити “незвичайну й надзвичайну загрозу” для США. З цієї причини режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році та розширений у наступні роки, залишатиметься чинним після 6 березня 2026 року.

Рішення підписане у Білому домі 18 лютого 2026 року.