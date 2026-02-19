Бійці “Спартана” взяли в полон 11 окупантів на Покровському напрямку: що розповіли росіяни

Українські захисники захопили у полон 11 російських військових на Покровському напрямку. Усі вони підписали контракти наприкінці 2025 – на початку 2026 року та пройшли навчання, що тривало лише кілька днів.

Про це повідомили в бригаді “Спартан”.

За інформацією підрозділу, мотивацією полонених були амністія, уникнення кримінального покарання та грошові виплати.

У свідченнях військовополонених звучать заяви про значні втрати під час штурмів. Зокрема, один із них сказав: “З чотирьох взводів ніхто не дійшов. Усі загинули”. Інший зазначив, що перед вибором “або вперед йдеш, або стріляйся” він вирішив здатися, пояснивши: “Краще у полон, ніж далі там перебувати”.

Полонені також повідомляли про короткий термін підготовки — від кількох днів до 11 днів — та примусове відправлення на передову. За їхніми словами, поранених також направляли у бій, а серед особового складу фіксувалися випадки самогубств через неможливість виконувати накази.

Один із захоплених військових розповів, що підписав контракт, щоб уникнути кримінальної відповідальності, іншим обіцяли “повну амністію” та виплати. Він описав ставлення командування як принизливе, із застосуванням фізичного насильства.

За словами полонених, у колоніях у Росії майже не залишилося людей, оскільки багатьох відправили на війну. Також вони розповіли, що під час захоплення українські військові поводилися спокійно та надали їм допомогу. “Русский солдат, сдавайся”, — пролунало з дрона, після чого один із військових вирішив здатися, пояснивши: “Я вирішив краще пожити та здатися”.

У бригаді “Спартан” зазначили, що продовжують брати окупантів у полон, щоб поповнювати обмінний фонд для повернення українських військових.