В Україні готують перебудову енергосистеми на наступний опалювальний сезон, — Зеленський

Влада готує рішення щодо перебудови та оновлення забезпечення громад електроенергією на основі досвіду цієї зими. Відповідний план на наступний опалювальний сезон мають розглянути й затвердити на загальнодержавному рівні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Провів щоденний селектор щодо ситуації в регіонах з електрикою і теплопостачанням. Обговорили детально відновлювальні роботи й забезпечення людей у частині наших областей. Зокрема, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині, на Миколаївщині, де умови особливо складні. Також були звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Окремо проаналізували досвід Запоріжжя, який може бути масштабований в інших регіонах. Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

На основі досвіду цієї зими готуються рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, а відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Президент зазначив, що кожне місто і громада, які не допустили цієї зими внутрішніх катастроф, мають досвід, який повинен бути врахований у масштабі всієї України.

Також на урядовому рівні буде створено координаційний центр для систематизації реального досвіду громад.