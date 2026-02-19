Росіяни використовують труби для прориву в тил на Сумському напрямку

Російські війська на Сумському напрямку продовжують використовувати підземні труби для проникнення в тил українських позицій, однак такі маршрути перебувають під постійним контролем і мінуються Силами оборони. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків офіцера групи розвідки штабу артилерійського дивізіону Юрій із позивним «ЛЕХ» в ефірі телеканалу Київ24.

За його словами, під час одного з попередніх штурмів із однієї труби одночасно вийшло близько 13 російських військових. Це свідчить, що противник використовує підземні комунікації переважно як логістичні шляхи для прихованого пересування.

Військовий зазначив, що труби, які виявляють на українській території поблизу позицій Сил оборони, мінуються та засипаються. Водночас подібні комунікації можуть розташовуватися і на боці противника або в сірій зоні, що створює додаткові ризики проникнення.

За словами розвідника, виходи з труб постійно контролюються безпілотниками, а також мінуються, зокрема із застосуванням гексакоптерів типу «вампір». Спостереження ведеться цілодобово, що дозволяє своєчасно реагувати на спроби штурмових дій противника.